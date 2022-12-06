"От фейерверка на открытии ледового городка и в новогоднюю ночь решено отказаться", — сказала она.

Ранее сообщалось, что в центре Екатеринбурга, на площади 1905 года, возводят ледовый городок. Открыть его собираются 30 декабря. Он будет посвящен 300-летнему юбилею столицы Свердловской области.

Важными элементами в его оформлении станут сверкающие друзы кристаллов и деревянная крепость, символизирующие становление города. Основания детских горок специалисты оформят в виде зверей, населяющих местные леса, — это заяц, лиса, еж, белка, глухарь, сова. Большую горку выполнят в форме кричного молота. Там же установят Каменный цветок — символ культуры и легенд региона. Он будет представлять собой конструкцию на металлическом каркасе с яркой светодиодной подсветкой.

Кроме того, в городке поставят живую ель с гирляндами. Вокруг разложат огромные ледяные подарки, украшенные ветвями рябины. Там же будут находиться арки со светящейся надписью "300 лет" и фигуры героев произведений Павла Бажова и Дмитрия Мамина-Сибиряка.

От новогодних салютов отказались и в других российских городах.