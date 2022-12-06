Она отметила, что в этом году Кавказский заповедник отмечает большой поток организованных групп туристов, для них готовят к зиме тематические экскурсии и маршруты.

"В Год экологии вместе с Кавказским заповедником, Сочинским нацпарком, курортами горного кластера делаем всё необходимое, чтобы природные и познавательные маршруты стали ближе и доступнее для всех", — подчеркнула вице-мэр.

По ее словам, знакомство с дикой природой многие посетители экоцентра "Лаура" на территории Кавказского заповедника начинают с Тропы чувств, её открыли этим летом, аналогов в России нет. "В прошлом году заповедник впервые в истории посетили более полумиллиона гостей. Сейчас, к декабрю, эту отметку уже преодолели — ждём новый рекорд", — пояснила Петухова.

По ее словам, в предстоящем зимнем сезоне особое внимание уделят безопасности и комфорту посетителей. Всесезонные объекты встретят гостей обновлёнными и усовершенствованными.

"Зимой в Сочи будут работать около сорока объектов на особо охраняемых природных территориях: в горах и на побережье", — добавила заместитель главы Сочи.

Ранее сообщалось, что 2022 год в Сочи объявлен Годом экологии.