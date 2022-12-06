"По итогам 2022 года "Международный аэропорт Иркутск" впервые за всю современную историю предприятия встретит 2,5-миллионного гостя. Ожидается, что в 2023 году пассажиропоток достигнет 3 млн человек", — говорится в сообщении.

По словам первого зампредседателя правительства региона Руслана Ситникова, в начале года с основными для аэропорта перевозчиками S7 Airlines и "ИрАэро" было заключено соглашение о стратегическом партнерстве, что уже повлияло на значительный рост пассажиропотока.

По информации гендиректора авиапредприятия Андрея Скубы, за последние несколько месяцев в аэропорту были открыты рейсы авиакомпании Nordwind в Казань и Кемерово, "ЮТэйр" — в Тюмень и Сургут, NordStar — в Омск, "ЮВТ Аэро" — в Челябинск, "Аврора" — в Благовещенск и Хабаровск, S7 — в Южно-Сахалинск.

На международных направлениях авиакомпании S7, Azur и "Икар" открыли перелеты в Таиланд. Самолеты "Уральских авиалиний", S7 и "ИрАэро" на регулярной основе летают в страны ближнего зарубежья.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. В аэропорту базируются два перевозчика: "ИрАэро" и "Ангара".

По данным авиапредприятия, в 2021 году оно обслужило 2,108 млн пассажиров.