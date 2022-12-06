"В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 10:40 (06:40 мск), однако по инициативе авиакомпании предварительно перенесен на 19:00 (15:00 мск). Выполнения рейса ожидают 144 пассажира, из них восемь детей", — говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство организовало выездной прием граждан и ведет надзор по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг.

Причина переноса не называется.

Согласно данным онлайн-табло томского аэропорта, борт из Сочи, ожидавшийся в 09:30 (05:30 мск), который затем должен был отправиться обратно, до сих пор не прибыл.

По данным сайта Flightradar24, утром во вторник рейс из Сочи в Томск вылетел, но, сделав несколько кругов над морем, вернулся в пункт отправления.