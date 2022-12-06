"В этом зимнем сезоне в Сочи оборудованы и приступили к работе 36 зимних пляжей", — подчеркнула вице-мэр.

Пляжные территории в зимний период используют для прогулок и укрепления здоровья, занятий спортом на свежем воздухе, проведения досуга. Территории обеспечены местами отдыха, общественного питания круглогодичного формата, беседками, лавочками, спортивными и детскими игровыми зонами.

"Для удобства туристов все пляжи для зимнего отдыха отмечены специальными флагами золотисто-желтого цвета с изображением зонтика и надписью — "Зимний пляж", — добавила Петухова.

Ранее сообщалось, что в Сочи порядка 200 оборудованных пляжей.