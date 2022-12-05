"Левую часть дорожного моста... нужно подсократиться — хотя бы к середине сезона", — сказал Путин в понедельник во время посещения Крымского моста.

В свою очередь вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что проект восстановления левой части моста полностью готов. По его словам, чтобы не останавливать движение по правой стороне, работы по восстановлению планировали закончить к 1 сентября, но по поручению президента сроки планируется сократить.

Напомним, движение по одной полосе правой стороны Крымского моста планировали запустить 5 декабря, по второй — 20 декабря.

Отмечалось, что далее строители приступят к работам по разводке пролетов левой, менее пострадавшей стороны моста. Работы завершат до 30 марта. Не влияющие на движение работы планируется завершить к 1 июля 2023 года.

Также сообщалось, что поврежденные пролеты автомобильной части моста будут демонтированы до конца текущего года. Также сообщалось, что все необходимые для восстановления пролетов металлоконструкции уже поставлены на объект.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября. Утром 17 октября мост открыли для движения автобусов.

Правительство России поручило завершить работы по восстановлению транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, а также поврежденного железнодорожного полотна к 1 декабря 2023 года. Согласно постановлениям кабмина, работами займется компания "Нижнеангарсктрансстрой".