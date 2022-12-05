Ранее в 2021 году в ГМЗ стартовали экскурсии на русском жестовом языке по Нижнему парку. Мероприятия проводят экскурсоводы центра "Языки без границ" для небольших групп.

"Надеюсь, что не только Большой дворец и Нижний парк, но и весь большой комплекс музея-заповедника со временем, ближайшем временем, станет доступным (пополнится экскурсиями на жестовом языке — ИФ)", — сказал журналистам врио генерального директора ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков.

В свою очередь пресс-служба ГМЗ сообщает, что, помимо жестовых экскурсий, для посетителей с инвалидностью по зрению предоставляется услуга индивидуального экскурсионного сопровождения (аудио и радио экскурсии), установлены тактильные фрагменты, рельефные изображения картин, а также аннотации, выполненные шрифтом Брайля. Для посетителей с инвалидностью по слуху в музеях предоставляются аннотации.

"Некоторые музеи доступны для посетителей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, есть адаптированные комнаты с видео-экскурсиями и фильмами. Для посетителей с ментальными нарушениями проводятся адаптированные экскурсии по музеям в сопровождении экскурсовода", — добавили в пресс-службе.

Большой Петергофский дворец — архитектурная доминанта дворцово-паркового ансамбля "Петергоф", главная летняя резиденция русских царей с 1752 года. В 1918 году дворец был превращен в музей. В годы Великой Отечественной войны Петергоф был оккупирован фашистами, дворец дважды горел, был взорван и разграблен. В 1964 году пять первых залов были вновь открыты для посетителей.

На данный момент музей насчитывает около 4 тыс. экспонатов.