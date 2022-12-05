"В Алтайском крае множество мест, где можно отдохнуть зимой: базы отдыха, в последние годы построено много хороших отелей. Не все из них работают в холодное время года, но спрос на зимний Алтай есть, и мы его видим", — сказал Ромашкин "Интерфаксу".

Как подчеркнул эксперт, зимний туризм — не то же самое, что горнолыжный туризм, и не все регионы должны развивать именно горнолыжные курорты.

"Это касается и Алтайского края. Надо строить качественные отели, которые работают зимой: спа-отели, оздоровительные гостиницы. Тем более, что сейчас есть тенденция к разделению медицинского и оздоровительного туризма. И если в первом случае нужны специализированные здравницы, то во втором речь идет о спа, йоге, косметологии", — добавил Ромашкин.

По его словам, в плане горнолыжного туризма Алтайский край отстает от соседнего кузбасского Шерегеша.

"Если говорить о горнолыжном сегменте, то Шерегеш в Кузбассе — молодой растущий курорт, привлекающий туристов из соседних регионов. По темпам развития он, конечно, ушел вперед, и для того, чтобы его догнать, нужны условия и инвестиции", — сказал он.

Касаясь вопроса о соседних регионах, Ромашкин выразил мнение, что Алтайскому краю и Республике Алтай лучше бы сотрудничать для совместного развития туризма.

"Основной конкурент Алтайского края — это Республика Алтай, а не другие регионы. Туристы не разделают в своем сознании эти два субъекта. Для них было бы полезно развивать туризм комплексно и вместе, а не по отдельности. Это может дать мощный синергетический эффект", — подчеркнул вице-президент АТОР.

Как сообщает "Алтайтурцентр", в Алтайском крае сейчас проходит фестиваль "Алтайская зимовка-2022". Мероприятия фестиваля, ежегодно открывающего зимний туристический сезон, проходят в Алтайском, Заринском, Советском и Тальменском районах, а также Барнауле и Белокурихе. В спортивных и развлекательных мероприятиях фестиваля уже приняли участие около 4,5 тысячи человек. Партнерами "Алтайской зимовки-2022" стали три спортивные федерации Алтайского края, "Алтайприрода", районные администрации и популярные событийные площадки территорий, а также 11 гастрономических заведений, сети кофеен и объекты придорожного сервиса.

Одним из объектов "Алтайской зимовки-2022" стало незамерзающее озеро в Советском районе, куда в сильные холода слетаются на зимовку лебеди. Увидеть это заповедное место и больше узнать о нем в день открытия фестиваля смогли 80 детей, активистов Русского географического общества на Алтае.

В Барнауле в минувшие выходные дни в рамках фестиваля состоялись спортивные и праздничные мероприятия.