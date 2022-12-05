"Всего в первую декаду 2023 года город планирует принять около 200 тыс. туристов. В текущем сезоне впервые будут привлечены волонтеры для опроса гостей курорта об уровне сервиса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зимнем сезоне в Сочи будет работать оперативный штаб.

"Городской оперативный штаб в составе краевого координационного штаба будет функционировать в круглосуточном режиме с 28 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Он будет заниматься координацией работы всех служб города в период повышенного туристического потока. Четыре мониторинговые группы в составе штаба будут следить за качеством работы объектов курортной, потребительской и коммунальной сферы, а также транспортной отрасли. Ежедневно в этих целях будет задействовано 40 сотрудников администрации города Сочи и подведомственных организаций", — сообщает пресс-служба.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что основная задача — организовать безопасную работу туристических объектов не только в горах, но и на побережье, уделить внимание как гостям курорта, так и горожанам.

Он напомнил, что открытие горнолыжного сезона на всех курортах горного кластера пройдет одновременно в конце декабря.