"Прием заявок туроператоров продлится до 12 декабря 2022 года. Для участия в отборе туроператоры, претендующие на получение субсидии, предоставляют в Ростуризм заявление, отчет о затратах, понесенных в целях реализации мероприятий по вывозу туристов и копии документов, подтверждающих сумму затрат, отчеты о возвращенных туроператором туристах и др.", — говорится в сообщении.

Как напомнили в Ростуризме, на субсидию могут претендовать туроператоры, которые доставили из-за рубежа на территорию России не менее 50 тыс. туристов.

Кроме того, туроператор должен отвечать следующим требованиям: у него нет долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, отсутствует просроченная задолженность по возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, туроператор не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в процессе банкротства и т.д.

Как отметил директор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов, туроператоры, которые претендуют на эту субсидию, уже давно подготовили все документы и проблем с их подачей в Ростуризм быть не должно.

"Я думаю, что короткий срок подачи заявок – это чисто технический вопрос, он не отражает реальное положение вещей. Туркомпании после выхода постановления в конце мая уже начали подготовку пакета документов. Сейчас им лишь надо обновить некоторые из них из-за срока давности, но, думаю, заявления они подадут в течение пары дней", — сказал он.

В пресс-службе туроператора "Интурист" порталу "Интерфакс-Туризм" подтвердили, что планируют подавать заявку в Ростуризм в ближайшее время, так как все необходимые документы уже собраны.

Ростуризм в течение 15 рабочих дней после окончания срока приема заявок будет проверять правильность оформления и комплектность представленных документов и по итогам проверки сформирует перечень заявок.

В мае правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым на возмещение затрат по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолетов будет выделено 6 млрд рублей.

Ростуризм ранее сообщал, что субсидии позволят компенсировать часть расходов туроператоров, которые организовали возвращение домой из-за рубежа не менее 50 тыс. туристов в условиях, когда самостоятельное возвращение было невозможным или очень затруднительным. Туркомпаниям пришлось за свой счет отправлять за туристами пустые самолеты и продлевать им проживание в гостиницах.