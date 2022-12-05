"День Кунсткамеры" — день, когда императорский музей стал публичным. Мы благодарны Петру Великому за такое открытие. Мы объявляем этот день всегда бесплатным. По традиции, будет выстрел из пушки Петропавловской крепости. Кроме того, будет серия авторских экскурсий", — сказал Головнев.

По его словам, в 2022 году в музее состоялось много открытий.

"Мы открыли экспозицию "Петровская Кунсткамера, или Башня знаний". Это идея, которая и стояла у начала создания ранней Кунсткамеры — универсальный музей, в котором собран мир в одном зале", — отметил директор музея.

Кроме того, была открыта экспозиция "Имперский зал: Многонародная Россия". Она также посвящена петровской эпохе и будет развиваться в будущем.

Также прошли мероприятия, связанные с юбилеем Юрия Кнорозова, которому была посвящена отдельная неделя. В ее рамках были изданы работы ученого и проведена конференция.

Головнен пояснил, что 2023 год будет для музея не менее насыщенным.

"У нас есть затея обновить астрономическую часть нашей экспозиции во главе в Готторпским глобусом. Создать его цифровой клон. Музей Ломоносова, Астрономическую обсерваторию и Готторпский глобус хотим завершить к 2024 году. Таким образом, мы продолжаем реэкспозицию. В самом ближайшем плане у нас разработка концепции реэкспозиции зала Индии", — сказал представитель Кунсткамеры.

Он отметил, что досрочно планируется закончить строительство многофункционального корпуса музея.

"Стройка идет с опережением на полгода. Должно было строительство завершиться в 2024 году, а завершится в 2023 году", — сказал Головнен.

По его словам, сотрудникам будет необходимо переорганизовать 1,3 млн экспонатов. Начать перевозку экспонатов планируется уже в конце следующего года.

Также в 2023 года на базе музея будет организован конгресс антропологов и этнологов России с приглашением зарубежных коллег из Азии, Индии и Китая.

Как сообщил научный сотрудник Лаборатории музейных технологий и главный дизайнер музея Денис Куканов, в следующем году будет запущен проект "Цифровая Кунсткамера".

"Сейчас находится в разработке проект "Цифровая Кунсткамера 18 века". Это очень интересная задумка — взять и воссоздать музей в том виде, котором он когда-то существовал. Это путешествие в прошлое", — сказал Куканов.

Ранее сообщалось, что многофункциональный центр для Кунсткамеры в Петербурге достроят в 2024 году. В семиэтажном хранительском корпусе площадью 17,5 тыс. кв.м будут помещения для размещения ценных научных и исторических экспонатов из состава коллекций Кунсткамеры. В трехэтажном административном корпусе многофункционального центра появятся выставочные помещения, магазин музея, читальные залы библиотеки и архивы.