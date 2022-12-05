"Часть его популяции необходимо переселить, чтобы сохранить генетическую чистоту вида. Как вариант рассматривается Прибайкалье и его особо охраняемые природные территории. Тувинский бобр долгое время обитал изолированно, а в настоящее время подвергся вытеснению и ассимиляции со стороны более крупного и агрессивного зверька — европейского бобра", — говорится в сообщении.

По информации учреждения, специалисты фиксируют появление гибридов не только на территории Тувы, но и в границах государственного заповедника "Азас" в республике. Уже в первом поколении детенышей, появившихся от скрещивания двух видов бобра, теряются отличительные особенности тувинского: исчезают небольшой вес, белые вибриссы (усы) и белые пятна на шерсти груди и коже перепонок задних лап.

"Меняется и поведение зверьков, причем не в лучшую для местной природы сторону: европейский бобр строит плотины и хатки, грызет в том числе хвойные деревья. В отличие от него, тувинский предпочитает жить в норах и не устраивать запруд, к тому же не трогает лиственницы, сосны и кедры", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что остановить продвижение в Сибирь европейских бобров, по данным специалистов, не представляется возможным — "зверек быстро расселяется, а регулировать его численность искусственно сложно, так как охота на бобров в Тыве непопулярна, а в ряде соседних регионов и вовсе запрещена законом".

По мнению участников внеочередного заседания научного-технического совета при "Заповедном Прибайкалье", инициированного сотрудниками заповедника "Азас", для принятия решения о возможном переселении тувинского бобра необходимо изучить предполагаемые условия обитания, в том числе гидрологический режим рек. При этом важно, обитал ли раньше бобр на территории, планируемой к заселению, так как законом запрещена акклиматизация новых видов в заповеднике.

В обсуждении участвовали, в том числе, специалисты службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, представители кафедр биологии и охотоведения, естественнонаучных дисциплин из трех сибирских вузов, Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН.