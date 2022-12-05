Согласно документации на электронной торговой площадке "РТС-Тендер", начальная цена продажи — 727,036 млн рублей, шаг аукциона — 7,27 млн рублей. Размер задатка определен в 5% от начальной цены (36,35 млн рублей). Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 23 декабря, торги назначены на 29 декабря.

Как сообщалось, впервые пансионат был выставлен на продажу в августе этого года. Начальная цена продажи также составляла 727,036 млн рублей. Однако электронный аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Пансионат "Восток" был построен в Туапсинском районе края в 1970 году для организации круглогодичного отдыха работников ракетно-космической отрасли, сообщается в аукционной документации. Согласно данным его сайта, пансионат расположен в пятистах метрах от моря. На территории "Востока" находятся три корпуса 1970-1971 годов постройки, а также два коттеджа 2014 года постройки. На территории расположены административное здание, кинозал и лечебный корпус, имеется собственный пляж.

ПАО "РКК "Энергия" — российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". По данным списка аффилированных лиц на первое полугодие 2022 года, госкорпорации "Роскосмос" принадлежит почти 60% акций компании, еще около 24% — у АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОРКК).