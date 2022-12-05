"В зимнем сезоне 2022-2023 гг. на природных территориях будут работать 12 катков: шесть круглогодичных катков с искусственным льдом; четыре катка с искусственным и два катка с естественным льдом, которые функционируют по погодным условиям", — сообщила заместитель руководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова, чьи слова приводятся на сайте.

"Также будут проложены 42 лыжных маршрута общей протяженностью около 133 км для езды как классическим ходом, так и коньковым, а также ледяные, снежные горки и места для катания на санях и тюбингах", — добавила Струкова.

На сайте Мосприроды уточняется, что лыжные маршруты будут на следующих природных территориях: "Битцевский лес", "Царицыно", "Измайлово", "Косинский", "Москворецкий", "Кузьминки-Люблино", "Тушинский", "Долина реки Сетунь", "Долина реки Сходни в Куркино", "Химкинский", "Зеленоградский", "Долгие пруды", "Северный", "Теплый Стан", "Тропаревский" и "Серебряный Бор".