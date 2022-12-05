Начальная (максимальная) цена договора — 12,5 млрд рублей. Согласно документации, подрядчик должен полностью завершить работы до 31 января 2027 года.

Форма проведения закупки — открытые переговоры. Окончание срока подачи заявок — 8 февраля 2023 года, подведение итогов — 20 февраля.

Ранее сообщалось, что "Рощино" в сентябре разместило закупку на реконструкцию с максимальной ценой 7,912 млрд рублей. Закупка была признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки.

По данным компании, пассажиропоток в аэропорту "Рощино" в перспективе может вырасти до 5 млн человек в год, это требует дальнейшего развития аэропорта. В связи с этим "Новапорт" планирует за счет собственных средств построить в "Рощино" новый терминал площадью 17 тыс. кв. метров.

Реконструкция аэропорта проходит в несколько этапов. В январе 2017 года был завершен первый этап реконструкции, площадь терминалов "Рощино" увеличилась с 6,5 тыс. кв. метров до 27 тыс. кв. метров. Пропускная способность международного терминала возросла в 4 раза, с 50 до 200 пассажиров в час, а всего аэровокзального комплекса — с 250 до 600 пассажиров в час.