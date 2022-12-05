Субсидированные рейсы будут выполняться совместно с авиакомпанией "Икар" два раза в неделю по вторникам и пятницам на Embraer 190.

Время в пути составит 1 час 35 минут в направлении из Самары и 1 час 25 минут — из Волгограда.

По информации онлайн-табло аэропорта "Курумоч", в настоящее время прямое авиасообщение между Самарой и Волгоградом осуществляет авиакомпания UVT Aero.

Nordwind базируется в московском "Шереметьево". Компания связана с туроператором Pegas Touristik. По данным сайта компании, ее парк состоит из 47 воздушных судов типа Boeing 777/737, Airbus A321/330.