"С первых дней декабря и до завершения новогодних и рождественских праздников во внутреннем дворе "Понарта" и на соседней улице начинает работать ярмарка. Здесь расположены торговые павильоны с продуктами от местных сельхозпроизводителей, деликатесами, кондитерскими изделиями, сувенирами. На ярмарке выступают музыканты и танцоры. Посетителей будут развлекать аниматоры, запланированы представления с рыцарскими боями и конкурсы", — говорится в пресс-релизе.

Ярмарка проходит на фоне ремонтных работ, который продолжаются в корпусах пивоварни. Они финансируются с привлечением средств губернаторской программы восстановления объектов культурного наследия и их вовлечения в хозяйственный оборот. "Понарт" стал одним из первых его участников в 2021 году, отмечает пресс-служба.

На реализацию проекта реконструкции и приспособления памятника к современному использованию его собственник получил льготный займ и субсидию на общую сумму более 320 млн рублей. При этом значительный объем работ по ремонту и благоустройству территории инвестор осуществляет за свой счёт.

"В этом районе Калининграда такая площадка будет очень востребована для прогулок, массовых мероприятий. Ещё на стадии организации ярмарки сюда стали приходить горожане, желающие сделать покупки и полюбоваться преображёнными фасадами старинных зданий. Услышали много положительных отзывов, полезных советов и замечаний — всё это позволит инвестору в перспективе превратить объект в точку притяжения и местных жителей, и туристов", — цитирует пресс-служба заместителя министра экономического развития, промышленности и торговли области Ирину Гракову.

Комплекс зданий пивоварни "Понарт" был построен в 1849 году, восстановлен после пожара в 1885 году. Пивоварня являлась самой крупной в Восточной Пруссии. Во время второй Мировой войны он не получил серьезных разрушений и продолжил работу в качестве комбината по производству пива. В 90-х годы прошлого века пивоварня прекратила свою работу, объект неоднократно перепродавался и приходил в запустение. В 2019 году "Понарт" был признан объектом культурного наследия.

Проект реконструкции объекта планируется завершить в 2023 году, объём инвестиций должен составить 500 млн рублей.

Программа восстановления объектов культурного наследия и дальнейшего их вовлечения в хозяйственный оборот была разработана по инициативе губернатора Антона Алиханова в 2020 году. Инвестор, который является собственником или арендатором объекта культурного наследия, может получить беспроцентный заём до 500 млн рублей на срок до 15 лет, причем выплата займа происходит в последние 5 лет.

Кроме того, заявителю одобряется безвозмездная финансовая поддержка в размере займа в случае, если он выполнит заявленные обязательства по проекту. Сейчас участниками программы являются одиннадцать проектов.