"Был в музее-заповеднике "Поленово". Наверняка многие со мной согласятся: он не оставит никого равнодушным. Это и историко-художественный, и природный памятник. Он расположен на левом берегу Оки севернее Тарусы, на территории Тульской и Калужской областей. У этих мест огромный туристический потенциал. С Натальей Поленовой (директор музея-заповедника "Поленово" — ИФ) договорились вместе работать над проектами развития этих территорий", — написал Шапша в своем телеграм-канале.

О состоявшейся встрече калужского губернатора и Натальи Поленовой также сообщила пресс-служба музея-заповедника "Поленово".

С сентября этого года первый речной турмаршрут связал Калугу с тульским музеем-заповедником "Поленово". Расстояние в сто с лишним километров он преодолевает за 3,5 часа. Открытие речного маршрута стало первым совместно реализованным проектом в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного весной 2022 года между агентствами по развитию туризма двух регионов.

Как сообщалось, Минкультуры России и правительство Тульской области разработали план мероприятий по празднованию 130-летия усадьбы В.Д. Поленова в 2022 году и 180-летия со дня рождения художника в 2024 году.

В связи с этим планируется провести реставрацию четырех объектов культурного наследия, образующих архитектурно-историческую среду ансамбля усадьбы В.Д. Поленова в Тульской области — дом, флигель, мастерская и Троицкая церковь.

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Поленова находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи.