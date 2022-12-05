"На протяжении ряда лет в Волгограде реализуется новый подход к приобретению городских новогодних украшений — закупаются не одноразовые предметы, а качественные изделия, которые при хранении в нормативных условиях, возможно использовать многократно. В связи с этим в текущем году муниципалитет не направляет бюджетные средства на закупку новогодних украшений, используя приобретенные ранее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что монтаж искусственных елей и арт-объектов будет выполнен муниципальными учреждениями в рамках обслуживания районных территорий.

По данным мэрии, коммунальщики уже начали установку ели на площади Советской Ворошиловского района. Кроме того, новогодние елки появится на всех главных площадках в каждом районе Волгограда.

Помимо елок сотрудники коммунальных служб смонтируют и установят во всех районах ранее приобретенные светодиодные арт-объекты и украшения.