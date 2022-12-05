"За осенний сезон 2022 года в Подмосковье побывали свыше 5 млн путешественников, что более чем на 1 млн человек больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что самыми посещаемыми местами Подмосковья стали Коломна, Сергиев Посад, Клин и парк "Патриот" в Кубинке.

Чаще всего в Подмосковье приезжали гости из Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской областей, Санкт-Петербурга, добавили в министерстве.

С января по сентябрь текущего года Подмосковье посетили 18,9 млн туристов, это на 7,6 млн человек больше, чем за такой же период прошлого года, добавили в ведомстве.