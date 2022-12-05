"Возобновление прямых рейсов из столицы Омана в Россию будет способствовать развитию туристических и деловых связей между государствами и откроет для россиян новое направление для путешествий в зимний сезон. Также оманский перевозчик предлагает стыковочные рейсы в ОАЭ, Таиланд, Индию, Шри-Ланку, Филиппины и по другим направлениям с пересадкой в Маскате", — говорится в сообщении.

Полеты в Маскат выполняются на лайнере Airbus A330-300 в двухклассной компоновке на 230 мест. В аэропорту "Шереметьево" пассажиры Oman Air обслуживаются в терминале С.

По данным пресс-службы аэропорта, с 26 декабря к двум еженедельным рейсам в Маскат добавится третий, по понедельникам.

Другие перевозчики на данный момент не обслуживают прямые рейсы между столицами РФ и Омана.

Власти Омана в мае 2022 года отменили все ограничения на въезд, связанные с коронавирусом. Россиянам для въезда требуется загранпаспорт и виза, которую можно получить по прибытию в аэропорту на 14 дней.