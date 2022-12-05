"Со 2 декабря иностранным туристам без билетов на матчи ЧМ-2022 разрешен въезд в Катар. Для этого необходимо оформить местный аналог Fan ID – Hayya Card, оплатив сбор в размере 500 катарских риалов (8,5 тыс. рублей), также нужно забронировать отель. Если у путешественника есть билет хотя бы на один матч, то сбор оплачивать не нужно. С детей до 12 лет плата не взимается", — пишет издание.

Как отмечает газета, подтверждение разрешения на въезд в Катар придет туристу на электронную почту. Обладатели Hayya Card могут бесплатно пользоваться общественным транспортом, получают доступ в фан-зоны и на фестиваль болельщиков FIFA. Оставаться в Катаре с такой картой можно до 23 января.

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре проходит Чемпионат мира по футболу.