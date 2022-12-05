Для того чтобы одеть мамонта в костюм Деда Мороза, специалистам пришлось воспользоваться выдвижной лестницей.

Традиция наряжать мамонта в новогодний костюм появилась в 2015 году. Тогда со скульптуры сняли мерки. Наряд, состоящий из накидки и колпака красного цвета, отороченных белым мехом, заказали в одной из местных компаний. На пошив ушло порядка 150 кв. м ткани и около 40 кв. м меха.

В пресс-службе городской администрации "Интерфаксу" уточнили, что за семь лет костюм не успел износиться, его не заменяли.

Скульптура "Мамонт" высотой в несколько метров, являющаяся одной из визитных карточек Салехарда, возведена в 2004 году на берегу Оби, на въезде в город. Монумент посвящен вымершим животным, кости и бивни которых находят во всех уголках региона.

Помимо костюма Деда Мороза мамонт Митя в 2018 накануне Чемпионата мира по футболу примерял шарф метровой ширины и длиной 14 метров. Осенью 2020 года, когда бушевала эпидемия коронавируса, на Митю надели защитную маску длиной пять и шириной два метра.