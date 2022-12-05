В этот же день зажгутся огни на елках, установленных в Первомайском и Ленинском округах Мурманска, а также в районе Росляково.

Как пояснили "Интерфаксу" в министерстве градостроительства и благоустройства Мурманской области, новогодняя атмосфера также будет создана на площади у морского вокзала Мурманска. Там появится елка, световые фигуры и мобильный юкигассен (игра в снежки по правилам).

Кроме того, новые новогодние елки и световые фигуры украсят шесть гарнизонов в Печенгском округе и Кандалакшском районе, где проживают семьи мобилизованных.

Уже 15 декабря начнутся губернаторские елки, сообщила министр культуры региона Ольга Обухова на оперативном совещании в правительстве Мурманской области в понедельник. С 15 по 17 декабря российские фигуристы под руководством Ильи Авербуха покажут ледовый спектакль "Щелкунчик".

"Понимая, что у наших мобилизованных земляков есть маленькие дети, которые в силу возраста не смогут посетить новогодние мероприятия в таком формате в Мурманске, и также понимая удаленность ряда муниципалитетов, мы организуем яркие представления в ряде населенных пунктов", — добавила Обухова.

Так, выездные губернаторские елки с участием артистов областного театра кукол и областного драмтеатра пройдут 17 и 18 декабря в Кандалакшском районе, а 29 и 30 декабря — в Печенгском округе.

При этом непосредственно в новогоднюю ночь в Мурманской области не планируется салют, отметила Обухова.

"В этом году празднование новогодней ночи пройдет без использования фейерверков и с усилением мер по охране общественного порядка", — сказала министр культуры Мурманской области.

Как сообщалось, в конце октября Минкультуры Мурманской области объявило, что дети мобилизованных и участников специальной военной операции станут гостями губернаторских елок.