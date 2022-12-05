По ее словам, количество обслуженных воздушных судов возросло на 24% по сравнению с показателями 2021 года и составило 18,58 тыс. судов.

"По итогам ноября обслужено 179,174 тыс. человек, а самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Казань. Из международных направлений наибольшим спросом пользовались Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и Ташкент (Узбекистан)", — отметила Магомедова.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта в 2021 году увеличился в 1,45 раза относительно 2020 года и на 35,7% относительно "доковидного" 2019 года и составил 2,03 млн человек.