Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"С 1 декабря готовы к приему гостей два переоборудованных корпуса AZIMUT Вальсет – "Центр" и "Премиум", предлагающих 109 номеров. Категория звездности этих двух корпусов официально повышена до 4*. Апартаменты расположены рядом с подъемниками "Олимпия", "Стрела" и пунктом проката лыжного оборудования курорта", — говорится в сообщении.

Как отмечается, апартаменты обновлены практически полностью. В номерах появились оснащенная техникой и посудой кухня, стиральные машины, принадлежности для глажки, сейфы. Также в них установлена система кондиционирования, оборудованы рабочие места со встроенными розетками и usb-портами, есть беспроводные wi-fi зарядные устройства, шкафы для хранения лыжного снаряжения.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"К открытию приурочена акция "6 ночей по цене 5", которая действует до 15 декабря. В ней участвуют все категории номеров в "Вальсет" 4* (тариф предоплатный и невозвратный). Проживание возможно со 2 декабря по 9 апреля 2023 года включительно, но тариф не действует в новогодние каникулы и с 16 по 25 февраля", — сообщили в пресс-службе.

Как ожидается, зимний сезон на курорте Роза Хутор стартует 23 декабря.