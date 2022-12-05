"Первый чартер Southwind Airlines улетел из Калининграда на Анталью, а затем в Египет утром в понедельник. Но мы работаем с турецким перевозчиком в рамках полетной программы, предполагающей доставку пассажиров до Антальи. Дальнейший маршрут в Египет уже находится в компетенции Southwind Airlines. Известно, что самолет в аэропорту Антальи будет дозаправляться", — сказал Корытный.

По его словам, по состоянию на начало данной программы планируется, что полеты будут выполняться с частотой раз в 5 дней на воздушных судах Airbus А321 в компоновке 220 пассажирских кресел.

Ранее сообщалось, что турецкая Turkish Airlines планировала выполнять полеты из Калининграда в Турцию в зимнем расписании с 20 ноября текущего года по 24 марта 2023 года. Рейсы должны были выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. Однако, по экономическим причинам эта программа была отменена.

Авиакомпания Southwind Airlines была основана 16 апреля 2022 года с целью выполнения полетов из России в Турцию.