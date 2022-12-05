"Самыми популярными во время зимних путешествий являются обращения за медицинской помощью из-за простудных и воспалительный заболеваний, ларингитов, трахеитов и ангин – в каникулы 2022 года на них пришлось треть обращений. Второе место занимают все виды травм и ушибов, так как многие в зимние каникулы и отпуска катаются на лыжах и сноубордах в горах и на тренировочных склонах, посещают катки. Этот тип обращений составляет 13% от общего количества", — сообщает компания.

На третьем месте, по ее данным – стоматологические проблемы. С ними связаны 6% жалоб.

"Кроме того, распространены обращения с пищеварительными расстройствами. Как правило, они связаны с употреблением некачественной воды в жарких странах. Таких жалоб в общей массе 5%", — отмечает страховщик.

В каникулы 2022 года россияне на отдыхе чаще всего обращались за медицинской помощью по страховке во время отдыха в России, на нее пришлось почти 27% страховых случаев. На втором месте Турция, на которую пришлось почти 25% обращений. Еще 7,5% клиентов обратились за помощью во время отдыха в ОАЭ. По 3% — в Таиланде и Египте.