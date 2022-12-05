"В связи с неблагоприятными погодными условиями и обледенением деревьев в лесу на горе Машук участились случаи падения деревьев и веток. Приняли решение о закрытии там прогулочной зоны", — написал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Он попросил всех воздержаться от прогулок по терренкурам (дорожкам для лечебной ходьбы — ИФ).

Глава Железноводска Евгений Бакулин отметил, что город был в тумане целую неделю.

"Была высокая влажность более 90%. Потом ударил мороз, прошел ледяной дождь. Все наши деревья стоят во льду. Во избежание несчастных случаев мною было принято решение — мы прикрываем наш Курортный парк, терренкуры", — сказал Бакулин на видео, размещенном в его телеграм-канале.

Он также рекомендовал не посещать Каскадную лестницу и озеро. И уточнил, что только за прошедшую ночь упало более десятка деревьев.

"Такая ситуация уже была полтора года назад. Тогда тоже было сильное обледенение деревьев, очень много их упало. История повторяется", — добавил глава города.