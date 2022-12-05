"5 декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста", — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Строители завершили надвижку всех четырех поврежденных пролетов автодорожной части Крымского моста 19 ноября, сообщал ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он обещал, что ремонт разрушенной автомобильной части моста завершится в декабре.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились несколько пролетов автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года. Работы выполняет ООО "Нижнеангарсктрансстрой".