"В связи с улучшения ситуации с коронавирусом в Тунисе и низкого уровня заболеваемости в стране и мире министерство здравоохранения объявило о решении с 1 декабря освободить всех въезжающих в страну от необходимости предоставлять отрицательные результаты ПЦР или антиген-тестов, а также сертификаты вакцинации", — говорится в сообщении.

Требование о ношении масок также отменено, оно сохраняется лишь для лиц с симптомами коронавируса.

При этом, как заявили в министерстве, в стране продолжится вакцинация пожилых людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

"Санитарные протоколы будут обновляться в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации", — добавили в ведомстве.

За последнюю неделю ноября в Тунисе был зафиксирован 81 новый случай заболевания коронавирусом и ни одной смерти от этой болезни.