"Около 200 млн рублей получила Ингушетия на реализацию нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в 2023 году. Республика участвует в нацпроекте с 2022 года, в текущем году регионом было получено чуть более 80 млн рублей, на эту субсидию в регионе создаются более 10 кемпингов и санитарных зон", — говорится в сообщении.

Председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев сообщил главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову, что в текущем году регион прошел конкурсный отбор среди субъектов страны на получение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на реализацию общественных инициатив.

Ингушетия уже направила две заявки в Федеральное агентство по туризму для участия в конкурсе по предоставлению субсидии на поддержку инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма в 2023 году в рамках нацпроекта. Заявки Ростуризм одобрил, и региону уже выделено на реализацию проектов в будущем году 184,4 млн рублей.

Как сообщил Калиматов, власти расширяют свои возможности за счет строительства необходимой промышленной инфраструктуры, которая позволит постепенно уйти от статуса дотационной республики.

"Привлекаем инвестиции, развиваем туристическую индустрию. Туризм для нас является приоритетным направлением для развития экономики. У нас есть для этого хороший потенциал и достаточный ресурс в нашем горном Джейрахском районе и не только. Нам есть чем заинтересовать жителей других российских регионов — средневековые архитектурные комплексы, исторические места и достопримечательности, обычаи, традиции, национальная кухня", — сказал глава субъекта.

По данным пресс-службы, грантовая поддержка в 2023 году будет направлена на создание кемпинговых зон, приобретение кемпинговых палаток и другого оборудования, используемого для организации ночлега туристов. На эти цели в регионе направят более 82 млн рублей. По информации председателя Комтуризма, кемпинги и санитарные зоны будут располагаться в горном Джейрахском районе, поскольку именно он является самым популярным у туристов.

Кроме того, в республике продолжат работу по развитию инфраструктуры туризма. Более 102,3 млн рублей в республике направят на приобретение туристского оборудования, оборудования для информационных центров, пунктов проката, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей по турмаршрутам. Также на федеральную субсидию реализуют проекты, направленные на создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.