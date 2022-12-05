Доля совладельца ООО "Гранд-Крио Алтай" в уставном капитале компании изменена с 85% до 100%. Согласно данным ЕГРЮЛ, до 3 ноября 15% акций находились у АО "Курорт Белокуриха".

Ранее сообщалось, что компания "Гранд-Крио Алтай" к 2023 году планирует открыть в "Белокурихе Горной" отель с клиникой. Первая очередь проекта оценивается в 1 млрд рублей.

Объекты инвестпроекта будут расположены на площади 7 га, главный корпус отеля рассчитан на 54 номера. На территории комплекса планируется также построить коттеджи, ресторан на 150 мест и создать зоны отдыха.

Согласно материалам ЕГРЮЛ на 2 декабря, единственным владельцем компании "Гранд-Крио Алтай" является совладелец группы компаний "Гранд" Владимир Шуппо.

МГК "Гранд" образовано в январе 2011 года. Компании группы занимаются разработкой программного обеспечения для определения стоимости строительства, реализацией компьютерного оборудования, а также выпускают криокапсулы.

АО "Курорт Белокуриха" является основным санаторно-курортным объединением в городе-курорте Белокуриха. В его состав входят санатории "Белокуриха", "Сибирь", "Катунь", курортная поликлиника, оздоровительный центр "Водный мир" и др. Компания также является якорным инвестором крупного турпроекта "Белокуриха-2".