"В настоящее время идут заявочные кампании по трем нестационарным объектам в саду "Эрмитаж". Победители аукционов смогут открыть там три пункта общественного питания площадью 6, 10 и 49 кв.м. Вести торговую деятельность предприниматели смогут в течение пяти лет", — сказал руководитель департамента Иван Щербаков.

Заявки принимают до 16 декабря. Торги пройдут 21 декабря на площадке "Росэлторг".

Две точки площадью 6 и 10 кв.м могут использовать круглый год. Первый объект находится около театра "Сфера", второй — у здания администрации сада. Третий можно использовать сезонно — с 1 мая по 1 октября.