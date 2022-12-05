Как сообщает пресс-служба музея, лидер музыкальной группы 2H Company Михаил Феничев сформулировал в речитатив и озвучил под уникальный бит, написанный музыкантом и мультиинструменталистом Ромой Скотчем, первый авангардный хип-хоп маршрут в истории музеев.

Для каждой темы записан уникальный трек (продолжительностью 3-5 минут). Таким образом получился альбом, который можно послушать на ведущих российских платформах.

Среди художников, включенных в маршрут, присутствуют Василий Кандинский, Казимир Малевич, Павел Филонов, Владимир Татлин, Марк Шагал и другие.

"Авангард представляет собой систему проникающих друг в друга стилей, концепций, теорий, языков и школ, которая как явление появилась во всех сферах искусства в начале ХХ века. Непосредственно в изобразительном искусстве авангардисты мощно экспериментировали с концепцией, цветом, формой и выступали за внутреннюю свободу художника, бросающего вызов классическим канонам. Их искусство уже не подражало жизни, не стремилось повторить её, ведь художник — это свободный творец, который, создавая свою новую картину, творит новый мир", — отмечают в музее.