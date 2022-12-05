"В 2023 году "Пушкинская карта" будет распространена и на аспирантов", — сказал губернатор.

По его словам, с соответствующей просьбой к нему обратились молодые ученые.

В Новосибирской области в программе участвуют более 70 государственных, муниципальных и коммерческих организаций региона — театры, кинотеатры, музеи, концертные организации и библиотека.

В афишу включаются события, предварительно одобренные Экспертным советом при министерстве культуры Новосибирской области. В него входит 21 человек — представители сферы культуры, образования и СМИ.