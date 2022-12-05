"Генплан прошел процедуру публичных слушаний, согласование на областном и федеральном уровнях и в конце ноября был утвержден на заседании думы Шара-Тоготского муниципального образования", — говорится в сообщении.

Работа велась в соответствии с поручением президента РФ по установлению границ населенных пунктов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

По информации руководителя областной службы архитектуры Александры Борисовой, сейчас муниципалитет уточняет границы своих населенных пунктов, эту работу планируется завершить до конца года. Также за счет субсидии из бюджета региона разрабатывается проект изменений в правила землепользования и застройки.

"Утверждение генерального плана любого муниципального образования имеет большое значение для обеспечения комплексного и устойчивого развития его территории. Это позволит упорядочить градостроительную деятельность, обеспечить сбалансированный учет экологических, экономических, социальных и иных факторов, установит понятные и прозрачные правила использования территории как для населения, так и для бизнеса", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства региона Руслана Ситникова.

Шара-Тоготское муниципальное образование находится на пользующемся популярностью у туристов побережье пролива Малое море озера Байкал. В его состав входят деревни Куркут, Курма, Кучулга, Сарма, поселок Шида, села Сахюрта и Шара-Тогот.