"На видео попала "песня" леопарда — процесс вокализации, помогающий животным общаться между собой. Добравшись до "съемочной площадки", с которой зверям удобно обозревать окрестности, леопард громко рычал на протяжении 20 секунд", — говорится в сообщении.

Фотоловушку установили туристы под руководством профессионального гида Антона Ганзевича в рекреационной зоне нацпарка.

На видео слышно, что рык леопарда разнесся по всему парку, предупреждая остальных животных о присутствии крупного и сильного хищника на территории. По словам специалистов, леопард таким образом проявил поведение доминантного самца. В дикой природе получить такие кадры получается очень редко.

По кадрам на видео удалось выяснить, что "пел" леопард под номером Leo 172M по имени Академик. Он получил это имя от своего хранителя — Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, всего в стране зафиксирована 121 особь. Большая часть российской популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда".