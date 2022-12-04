Фото: пресс-служба туроператора FUN&SUN

«В первую очередь, хочу поблагодарить за гостеприимный прием. Для нас это уже третья программа, мы начинали три года назад с совсем небольшого объема: смотрели спрос, как клиенты реагируют. И сегодня летаем не только из Москвы, но и других городов — Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. Все отлично организовано, и я думаю, что туристы тоже видят гостеприимство, внимательное отношение и хороший сервис», — сказал на церемонии встречи рейса генеральный директор туроператора Владимир Рубцов.

Как сообщили в пресс-службе компании, зимой 2020/2021 года туроператор отправил чартерными рейсами в Шерегеш порядка 700 туристов, зимой 2021/2022 года — почти 3 тыс. В этом году запланировано 20 рейсов, на которых в Кемеровскую область отправятся около 6 тыс. туристов.

«В первые два года компания отрабатывала взаимодействие с принимающими туроператорами региона, отелями и другими поставщиками услуг. В этом году мы готовы увеличивать объемы продаж на направлении. Туристам будут предлагаться туры в Шерегеш с размещением в 40 отелях различных категорий, экскурсии, прогулки на снегоходах и другие виды зимних развлечений», — пояснил Рубцов.

По его словам, стоимость пакетных туров, включающих перелет, трансфер на курорт, размещение в выбранных отелях, начинается от 23 тыс. рублей из Москвы, от 24 тыс. из Екатеринбурга и 26 тыс. из Петербурга.

Фото: пресс-служба туроператора FUN&SUN

«Мы видим хороший спрос на весь сезон, на новогодние заезды, на февраль и март. И, скорее всего, встанет вопрос о том, сможем ли мы продлить программу на апрель. Если покупать пакетный тур, экономия для туристов достигает 30-40% в сравнении с покупкой по отдельности перелета, отеля, трансфера и других услуг», — добавил Рубцов.

Директор управляющей компании курорта Шерегеш Алексей Стоянов сообщил, что покупка путевок на курорт у туроператоров позволяет не только сэкономить, но и получить места в нужных отелях. «Туроператоры заранее договариваются с отельерами и берут блоки мест под гарантии. Благодаря этому у них можно найти места в течение всего сезона. В то время как самостоятельно турист не сможет приобрести места в отелях Шерегеш на новогодний период уже в сентябре, так как все забронировано», — сказал он.

Генеральный директор аэропорта Новокузнецка Кирилл Ермаков рассказал, что пассажиропоток в этом году вырастет на 12%, до почти 500 тыс. человек. за счет открытия новых направлений, появления круглогодичных рейсов в Сочи и роста турпотока в Шерегеш. По его словам, в связи с ростом пассажиропотока аэропорт увеличил пропускную зону, чтобы иметь возможность обслуживать больше самолетов в наиболее популярные у авиакомпаний утренние часы.

Стоянов также добавил, что аэропорт начал предлагать туристам платную услугу доставки багажа в Шерегеш. Воспользовавшись ей, туристы смогут зарегистрировать багаж в Москве и получить его в специально открытом терминале по приезду на курорт.

Фото: пресс-служба туроператора FUN&SUN

Шерегеш — горнолыжный курорт в Таштагольском районе Кемеровской области, основанный в 1981 году. Ближайший крупный аэропорт — Новокузнецка — располагается в 2-2,5 часах езды на автомобиле или автобусе. Курорт предлагает более 55 километров трасс, самая длинная из которых имеет протяженность 3,9 км, и 20 подъемников. Зимний сезон продолжается с середины ноября по конец апреля. Благодаря особенностям климата снежный покров на трассах курорта сохраняется всю зиму. Здесь порядка 4,5 тыс. мест в отелях, за прошлый зимний сезон курорт принял около 2 млн туристов.