"Предположительно в первую декаду 2023 года Сочи посетят около 200 тыс. туристов, каждый третий из них отдохнет на горнолыжных курортах", — сообщает пресс-служба горадминистрации в пятницу.

Отмечается, что только в горном кластере Сочи принимать туристов в зимнем сезоне будут около 150 средств размещения.

"Планомерную работу по подготовке к высокому зимнему сезону начали заблаговременно. Под особым контролем — организация транспортной логистики, обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности объектов санаторно-курортного комплекса", — приводятся в сообщении слова главы Сочи Алексея Копайгородского.

По поручению мэра количество автобусов в направлении Красной Поляны увеличено до 67 единиц, запланировано 8 пар электропоездов.

Для обеспечения мер по охране общественного порядка количество нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы планируется увеличить на 15%. Безопасность в горном кластере ежедневно будет обеспечивать более 300 сотрудников правоохранительных органов, а также казачества и добровольных народных дружин.

"С 28 декабря по 8 января в Сочи будет организована работа городского оперативного штаба. Мониторинговые группы планируется организовать по четырем направлениям: курортная, потребительская, транспортная, коммунальная сфера. Всего в смену в штабе в мониторинговых группах будут задействованы 40 сотрудников администрации города и подведомственных подразделений", — отмечает пресс-служба.