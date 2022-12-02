"Аэрофлот" открыл продажи на рейсы авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Самарканд. В рамках расширения программы полетов в Узбекистан рейсы будут выполняться с 16 декабря 3 раза в неделю", — говорится в сообщении.

Согласно расписанию, полеты по маршруту будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"), в настоящее время из Петербурга выполняются авиарейсы в пять городов Узбекистана. В Самарканд летают узбекские авиакомпании Uzbekistan Airways (3 раза в неделю) и Qanot Shark (2 раза в неделю), в Ташкент — Uzbekistan Airways (ежедневно), в Ургенч — Uzbekistan Airways (3 раза в неделю), в Фергану — Uzbekistan Airways (1 раз в неделю), в Бухару — Uzbekistan Airways (2 раза в неделю) и Qanot Sharq (2 раза в неделю).

Базовыми аэропортами "России" являются "Пулково" (Санкт-Петербург) и "Шереметьево" (Москва).