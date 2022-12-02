Обработка этой находки экспедиции Пермского краеведческого музея длилась несколько лет.
По словам заведующей сектором естественно-исторических коллекций Пермского краеведческого музея Ларисы Жужговой, специалисты музея никогда не выполняли такого рода объемные и технологически трудные задачи. Это были первые раскопки скелета трогонтериевого слона за всю историю музея.
"К тому же в наших геологических условиях сохранить целостность такой части скелета, как бивень очень непросто (...) В силу того, что в Пермском крае рыхлые четвертичные породы, костные остатки еще не заместились минералами, потому они хрупкие, мягкие и легко разрушаются при любом изменении условий, например, при выходе на земную поверхность", — добавила она.
В 2018 году после экспедиции для транспортировки бивня пришлось собрать огромный короб-монолит, который заполнили монтажной пеной. Этот монолит весом около полутора тонн погрузили на катер и доставили в Пермь.
В будущем этот бивень займет место в музее "Пермский период", где отдельный экспозиционный зал предназначен для демонстрации результатов научных экспедиций, организованных Пермским краеведческим музеем.
Пресс-служба напоминает, что раскопки трогонтериевого слона в Оханском районе Пермского края шли с 2013 года. За время раскопок он успел стать героем нескольких документальных фильмов, а об экспедиции была написана бард-опера.