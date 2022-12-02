Масштабное мэппинг-шоу на фасаде Главного штаба станет завершением юбилейного года, посвященного 350-летию со дня рождения Петра Великого. Мультимедийный спектакль "Петр Первый" отобразит самые значимые страницы биографии первого российского императора и подчеркнет его роль в истории государства. Основу видеоряда составили исторический художественный материал и специально отснятый видеоконтент.

Над проектом работали студия dobro, режиссер Екатерина Галанова, петербургский композитор Антон Танонов, звукорежиссер Даниил Зосин, народный артист России Николай Буров, артисты театра и кино Анна Геллер и Андрей Левин. Первый общероссийский конкурс современного медиаискусства "Страна СВЕТА" — это профессиональное творческое состязание художников-видеографов, аниматоров, видео-графиков и специалистов AR/ VR технологий. На конкурс было подано 78 заявок со всей страны. Финалистами стали проекты из Санкт-Петербурга, Москвы, Сахалина, Казани, Челябинска, Таймыра, Кирова, Омска, Балаково и Тулы. Видеопроекционные произведения, главная тема которых — "Малая родина", будут представлены на фасаде здания Штаба Гвардейского корпуса.