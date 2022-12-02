"Специалистами Городского туристско-информационного бюро в этом году составлен еще один инклюзивный маршрут. Он проходит по центру города и называется "Вокруг нулевой версты", — говорится в сообщении.

Еще девять маршрутов разработаны комитетом по развитию туризма. Среди них — "Парадный Петербург", "Загородные резиденции Романовых", "Царскосельская прогулка", "Великосветский Петербург" и "С чего начинается город", а также маршрут для незрячей группы "Архитектор Василий Стасов", экскурсия на русском жестоком языке "Конфессии в Петербурге". Два маршрута — "Блокада Ленинграда" и "Государевы потехи" — подходят для детей.

Уточняется, что в 2022 году в центральном павильоне Городского туристско-информационного бюро на Дворцовой площади также установили ролло-пандусы, переговорные устройства и знаки доступности, а также адаптировали для инвалидов павильоны на площади Восстания, в Александровском парке и на Садовой улице.