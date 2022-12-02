По словам Меликова, в республике необходимо продолжать развитие транспортной инфраструктуры, а также работу над созданием благоприятной деловой среды в отрасли, основанной на законности, прежде всего, в части налогообложения. Отмечается, что особое внимание в Дагестане по-прежнему уделяется вопросам земельных отношений.

По словам министра по туризму и народным художественным промыслам Эмина Мерданова, совместно с Агентством стратегических инициатив в республике разработаны 4 экскурсии и 3 региональных маршрута на производственные предприятия.

Отмечается также, что в текущем году Минтуризма Дагестана запустило новую меру поддержки для муниципальных образований — предоставление субсидий на реализацию проектов местных инициатив, направленных на развитие туризма в муниципальных образованиях. Это дает возможность муниципалитетам создать необходимую инфраструктуру и обеспечить безопасность на ключевых туристических направлениях.

По данным пресс-службы, были поддержаны 9 проектов в 8 районах Дагестана. По нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" предусмотрено выделение республике 532,8 млн рублей из федерального бюджета в следующем году.