"На автодороге М-4 "Дон"перекроют движение для транспортных средств в связи с ремонтными работами. С 5 декабря по 19 декабря 2022 года будет закрыто движение по транспортной развязке автодороги М-4 "Дон" при движении из Новочеркасска в направлении Ростова-на-Дону, а также при повороте из Москвы в сторону Новочеркасска", — говорится в сообщении.

Объезд возможен через выезд из Новочеркасска в северном направлении, поворот в сторону аэропорта "Платов" и разворот на развязке грузового почтового терминала, далее в направлении юга в Ростов-на-Дону.