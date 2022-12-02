По его информации, инвестиции в реализацию проекта составят 5 млрд рублей.

Комплекс "Александровский бор" будет расположен на территории Каринского сельского поселения Александровского района Владимирской области. Согласно "Яндекс-картам", расстояние от территории комплекса до Москвы составит порядка 110 км.

Помимо отеля на 200 номеров, на территории комплекса планируется расположить отдельно стоящие виллы, круглогодичные закрытые и уличные бассейны, термальные комплексы, прогулочные и велодорожки, тропы здоровья, лыжные маршруты, зимний каток, веревочный парк. Также там появятся контактный мини-зоопарк, площадки для мини-гольфа, волейбола и баскетбола, йога-локации, футбольное поле.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Элиттекс" зарегистрировано в г. Карабаново Александровского района Владимирской области в 2001 году. Основные виды деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, выращивание однолетних и многолетних культур, торговля текстильными изделиями, деятельность гостиниц и прочих мест для временного размещения.

Хихинашвили — президент и бенефициар российской компании "Патеро Девелопмент", занимающейся инвестированием в строительство и последующей эксплуатацией объектов коммерческой недвижимости в регионах РФ и за рубежом: торговых центров, офисов, гостиничных комплексов. Среди ее известных проектов — ТРЦ "Золотой Вавилон", "Времена года", бизнес-центр Kutuzoff Tower.