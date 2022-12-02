"Было предложено 62 кандидатуры, в шорт-лист попали 37 лесных красавиц. Какая в итоге елка украсит Соборную площадь Московского Кремля, традиционно определила специальная комиссия. Выбор остановился на дереве, растущем вблизи деревни Гряды в Волоколамском городском округе", — говорится в сообщении.

Возраст ели составляет 95 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, размах веток — 10 метров. "Церемония спила Главной новогодней елки состоится 12 декабря. Отправка на Соборную площадь Кремля — 14 декабря", — добавили в управлении.