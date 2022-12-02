"Российской стороной уже сформирована предварительная программа мероприятий, которая включает в себя более 30 разножанровых проектов в таких сферах, как театральное и музыкальное искусство, кино, выставочная деятельность и образование", — сказала Любимова на третьем заседании совместной комиссии РФ и Республики Узбекистан, ее слова привели в пресс-службе министерства.

Любимова напомнила, что "Русские сезоны" в 2023 году пройдут в Узбекистане.

Также министр уделила внимание развитию сотрудничества в области кино.

"Учитывая особый интерес кинематографистов двух стран к реализации совместных проектов, с узбекской стороной достигнута договоренность до конца 2023 года подписать межправительственное Соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства", — сообщила Любимова.

Кроме того, как уточнили в Минкультуры, на встрече обсуждалось сотрудничество в музейной сфере. Так, в 2023 году в Государственной Третьяковской галерее пройдет выставка Алексея Моргунова из собрания Государственного музея искусств им. И.В. Савицкого Узбекистана. Узбекская сторона выразила заинтересованность в организации выставок ведущих российских музеев в Бухаре, Самарканде и Ташкенте.

"Русские сезоны" — масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, в 2018 году в Италии, а в 2019 проект принимала Германия. В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии. В 2022 году "Русские сезоны" они должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились.