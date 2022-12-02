Как сообщили в ведомстве, Роспотребнадзор усилил действующие противоэпидемические мероприятия из-за предполагаемого случая заболевания лихорадкой Эбола в Великобритании.

"Службой были приняты дополнительные меры, направленные на недопущение завоза инфекции и своевременное выявление случаев заболевания. В настоящее время прямых рейсов между Россией и Угандой нет, поэтому сотрудникам санитарно-карантинных пунктов были даны указания по обеспечению усиленного контроля в отношении стыковочных рейсов, на которых могут прибыть граждане, посетившие Уганду", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что также были приняты меры по повышению настороженности медработников в части сбора эпидемиологического анамнеза при любом обращении за медицинской помощью лиц с симптомами, не исключающими лихорадку Эбола. При этом особое внимание рекомендовано обращать на пребывание лиц в неблагополучных по лихорадке Эбола странах.